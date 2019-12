Moradores de Ilhéus e Santa Luzia levam HB-20 zero km em sorteio do Itão Hipermercados

Este final de ano será de muita festa para mais dois consumidores do sul da Bahia que fizeram suas compras nas lojas da Rede de Hipermercados Itão. Eles foram contemplados com veículos Hyundai HB-20 zero km, sorteados na Campanha Promocional “Mais Prêmios, Mais Sorte!”. O principal sorteio de dezembro foi realizado no final da tarde de quinta-feira (26), na loja do Centro Comercial de Itabuna. Iniciada em janeiro, a campanha distribuiu prêmios aos clientes todos os meses.

Desta vez, os sortudos de uma das maiores campanhas promocionais de uma rede de hipermercados na Bahia são moradores de cidades sul-baianas. Cristiano Peres Pryl, do bairro Cidade Nova, em Ilhéus; e Raimundo Santos Jouguet, de Santa Luzia, vão receber os veículos zero durante cerimônia da Rede Itão, no próximo dia 8 de janeiro, em Itabuna. A campanha promocional deste ano sorteou três carros HB-20 zerinhos e 100 vales-compras, cada um no valor de R$ 600.

O primeiro carro da campanha de 2019 foi sorteado em junho e entregue em 10 de julho, na loja do Centro Comercial em Itabuna. O sortudo foi o personal trainer e chefe de cozinha Elivaldo Luiz Fernandes Pinto. O morador de Ilhéus é cliente antigo da Rede de Hipermercados Itão e, pela primeira vez em sua vida, ganhou um prêmio de alto valor.

Campanha promocional de 2020

Gerente da loja Itão do Centro Comercial, Rodinei Marikson ressalta que a campanha promocional é uma das maiores do setor de supermercados na Bahia. A cada ano, vem tendo uma adesão maior de consumidores não só de Itabuna e Ilhéus, mas de outros municípios do sul, baixo-sul e até extremo-sul da Bahia. “A nossa campanha tem expandido tanto que hoje temos clientes até em Porto Seguro. Os clientes vêm não só pelos prêmios, mas também pelas nossas ofertas”, destaca.

Os prêmios, reforça Rodinei, não são as únicas vantagens oferecidas aos consumidores da rede. “Aqui temos preços baixos todos os dias, produtos de qualidade e as facilidades para as compras tanto no cartão de crédito quanto no cheque. Neste último caso, para clientes cadastrados”, explica. As compras podem ser parceladas em até quatro vezes no cartão.

Já o gerente de compras da rede de Hipermercados Itão, Iran Santos Lima, destaca que a campanha promocional de 2019 ainda não terminou e a de 2020 já está pronta para ser lançada. “Estamos trabalhando com os nossos parceiros para garantir esse pacote de prêmios para os nossos clientes no próximo ano. Aqui trabalhamos o ano inteiro para satisfazer os desejos e até realizar sonhos dos nossos clientes. Na campanha de 2020, serão dois veículos; são carros Fiat Argo zeros, além de 60 mil reais em vales-compras, adianta.