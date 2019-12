Morre em Ilhéus, aos 60 anos, o empresário Magno Santos

A morte do empresário Magno Santos Silva, na tarde desta quinta-feira, 19, pegou parentes e amigos de surpresa. As informações são de que ele chegou ao Hospital de Ilhéus com uma infecção dentária. Por conta disso, seu quadro de saúde evoluiu para o óbito. O diagnóstico, porém, de acordo com a família, ainda não foi fechado.

Magno Santos, 60 anos, pai de um filho, era conhecido no meio político do sul da Bahia pelo trabalho de marketing que desenvolvia em campanhas eleitorais nesta região. Um dos seus clientes foi o ex-prefeito Jabes Ribeiro, de Ilhéus.

Foi em umas das gestões de Jabes que ele foi trabalhou como secretário executivo da Amurc (Associação dos Municípios do Sul e Extremo Sul da Bahia), entidade presidida, na época, pelo prefeito ilheense.

Ultimamente, Magno Santos morava em Rondônia. Mas estava sempre por aqui atendendo a compromissos profissionais. Depois de velado no SAF, em Ilhéus, até o meio-dia desta sexta-feira, o corpo do empresário será levado para Vitória da Conquista, onde será sepultado às 11 de sábado.

NOTA DA AEMURC

A Associação dos Municípios do Sul, Extremo Sul e Sudoeste da Bahia – Amurc, em nome do presidente Aurelino Cunha, manifesta profundo pesar pelo falecimento do empresário Magno Santos Silva, ocorrido nesta quinta-feira, 19, em Ilhéus.

Magno deixa um legado importante para a sociedade regional. No período de 2001 a 2004, ele foi secretário executivo da Amurc e atuou durante muito tempo no marketing político.

Neste momento de dor, rogamos a Deus que conforte a família e os amigos por esta perda inestimável.