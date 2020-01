Motorista morre atropelado ao parar para sinalizar acidente

Um carro bateu numa mureta de proteção, e um motorista que vinha logo atrás parou com a intenção de sinalizar o local com um cone, na tentativa de evitar novo acidente. Mas não adiantou a precaução. E o pior: ele próprio foi a vitima, atropelado e morto por um terceiro veículo.

O fato, registrado com pouca frequência no trânsito, ocorreu na BR-116, entre as cidades de Manoel Vitorino e Jequié, na manhã desta sexta-feira, 3. O homem atropelado foi identificado pelo Polícia Rodoviária como Degenaldo de Souza, 68 anos, natural de Santos, São Paulo.

Apurou a polícia que o motorista que bateu na mureta é irmão de Degenaldo. Por isso, ele parou seu carro para ajudar nas providências necessárias. No entanto, acabou morrendo, o que deixou as famílias transtornadas no local. Os dois irmãos participavam dessa viagem em comboio.