Mulher é assassinada, e o filho bebê desaparece

A polícia de Eunápolis, no extremo sul da Bahia, tenta reunir informações para esclarecer a morte de uma mulher de 26 anos, bem como o desaparecimento do filho dela, um bebê de quatro meses. O corpo da mãe, Sílvia Letícia Araújo Queiroz, foi encontrado no último sábado, 4, numa casa do bairro Arnaldão, onde ela morava.

Uma pista que pode ajudar nas investigações já foi encontrada. Segundo a polícia, Silvia Letícia tinha relacionamento com um presidiário, com o qual teve um filho, o mesmo que, possivelmente, estava com ela no momento do assassinato. Ainda de acordo com a polícia, o bebê pode ter sido raptado.

Em relação às circunstâncias do assassinato, o site Radar 64, de Eunápolis, informa que muito sangue foi encontrado em torno de copo de Sílvia Letícia, que estava com ferimentos no pescoço. Porém, não se sabe ainda o tipo de arma usada pelos criminosos. O corpo, informa o Radar, estava em estado de decomposição.