Nova chance no vestibular da Faculdade de Ilhéus  

A Faculdade de Ilhéus oferece uma nova oportunidade no Vestibular 2020.1 para quem deseja empreender através da formação profissional nos cursos de Engenharia Civil, Odontologia, Psicologia, Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Nutrição. As inscrições para a segunda chance do vestibular estão abertas até o próximo dia 22 de janeiro.

O interessado pode fazer a inscrição através do site www.faculdadedeilheus.com.brou de forma presencial, na secretaria da instituição, localizada na rodovia Ilhéus-Olivença, Km 1,5, bairro São Francisco, zona sul da cidade. A taxa é de R$ 50,00.

A prova será aplicada no dia 26 de janeiro, com início às 8 horas, na sede da Faculdade. No entanto, os portões serão abertos com trinta minutos de antecedência. O candidato deve portar documento oficial com foto, lápis, borracha e caneta (azul ou preta). A direção da Faculdade avisa que não será permitido o uso de aparelhos eletrônicos.

Início das aulas

A nova chance no Vestibular 2020.1 leva em conta as vagas remanescentes disponíveis nos cursos de graduação. Os aprovados no processo seletivo poderão iniciar o curso escolhido neste semestre letivo, cujas atividades começam no dia 4 de fevereiro.

Além do vestibular como processo seletivo, a Faculdade de Ilhéus também utiliza o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para efeito de preenchimento das vagas. No caso de transferência externa, a instituição oferece até 37% de desconto para os estudantes interessados, e matrícula especial para profissionais graduados que queiram fazer um novo curso.

Financiamento

Com 17 anos de existência, a Faculdade de Ilhéus já formou milhares de profissionais para o mercado de trabalho. Para facilitar o acesso dos estudantes ao ensino superior, a instituição aceita o financiamento até 100 por cento, em qualquer curso, através do FIES (Fundo de Financiamento Estudantil), do Governo Federal.

A Faculdade também disponibiliza um sistema próprio de financiamento, o CredIES–Cesupi, que oferece crédito até 70 por cento da mensalidade, durante todo o curso. Após a conclusão da graduação, o estudante negocia diretamente a quitação do financiamento. Para mais informações, o atendimento é feito pelo telefone (73) 2101-1700.