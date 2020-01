Novo CD da Vingadora promete ser estouro no Carnaval

Com nova roupagem, no formato Open Format, que é quando uma banda ou DJ toca vários estilos de músicas numa apresentação, a banda Vingadora está de volta e lançou nesta quarta-feira (29) um CD fresquinho. Com o sugestivo nome “Cheguei”, o álbum contém músicas autorais que prometem ser estouro no Carnaval e conta, ainda, com regravações para os fãs matarem a saudade.

A Cast produções anunciou há poucos dias a nova vocalista da banda, Manu Morelli, causando grande expectativa em todo o público. De apenas 20 anos, a cantora é dona de uma linda voz, cheia de simpatia e já ganhou o coração dos fãs. Ela também assina algumas canções.

O empresário e produtor musical Aldo Rebouças explica que o novo formato tem o intuito de agradar a todos e manter a pista de dança sempre bem animada. “Existem músicas que se encaixam mais para o início da festa, outras mais para o meio e outras mais no final, construindo assim um set bem coerente”.

O Cd pode ser ouvido e baixado no Sua Música: https://suamusica.com.br/VINGADORACHEGUEIVERAO