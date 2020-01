“Novo Mercado, Novo Profissional” é tema de encontro em Itabuna

A virada de ano é, geralmente, marcada pelo desejo de mudanças e idealizações de projetos, muitas vezes relacionados à carreira. O período é uma oportunidade para começar a pôr em prática as metas traçadas, e se uma delas for relacionada à vida profissional, a palestra Novo Mercado, Novo Profissional – Comportamento e atitudes para se diferenciar na nova economia é um caminho para apoiar na realização desse objetivo. Promovido pela Unime Itabuna, o encontro acontece nesta quinta-feira (16), às 18h30, no campus II da unidade de ensino, e abordará temas que vão de gestão do tempo a networking.

Conduzida pelo coach de carreira Vini Santana, a palestra reunirá ainda outros temas, como: O Mundo Mudou, Erre Rápido, 1% Melhor todo dia, Empreendedorismo, Foco, Empregabilidade, O Cliente e Controle. Formado em Professional & Self Coach e Mentor Profissional, Vini Santana atua há 23 anos no mercado com foco em gestão de pessoas, processos, resultados e vendas. Além disso, possui o canal Papo Coach Tio Vini nas plataformas digitais, com informações e dicas sobre temas variados dos universos do coaching, carreira, gestão e liderança.

“O mercado tem se transformado, exigido diferenciais e proposto desafios aos profissionais. Para acompanhar essa nova dinâmica, é necessário o autoconhecimento, busca por informações e especializações para seguir ou retornar ao mercado de trabalho”, explica Vini Santana.

Para Shirlei Dantas, diretora da Unime Itabuna, a faculdade tem que cada vez mais conectar as pessoas às mudanças. “O nosso papel enquanto instituição também é auxiliar a população a se preparar cada vez mais para as transformações de mundo, seja na promoção de atividades formativas ou ações de atendimento”, ressalta.

Os interessados em participar da palestra solidária devem se inscrever por meio do link: http://bit.ly/39Vsu75 e entregar no dia do encontro dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados a uma instituição de caridade. O encontro emitirá certificado.