Novo reitor reforça parceria da Uesc com municípios

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Alessandro Fernandes de Santana, e o vice-reitor, Maurício Santana Moreau, tomaram posse na noite de terça-feira (4), com a presença de autoridades acadêmicas, municipais e estaduais, bem como representantes da sociedade civil organizada. Durante um discurso emocionante que destacou a sua trajetória na universidade, Alessandro reforçou o papel da instituição no desenvolvimento regional, em parceria com os municípios.

Ele se comprometeu em continuar atuando em favor da parceria estabelecida durante muito tempo com os municípios da região, que desde 2011 são contemplados com o Programa de Apoio Gerencial e Institucional às Prefeituras do Território Litoral Sul (AGIR MAIS) da Associação dos Municípios do Sul, Extremo-sul e Sudoeste Baiano (Amurc), em conjunto com a Uesc.

Para o prefeito de Firmino Alves e presidente da Amurc, Aurelino Cunha, a fala de Alessandro reafirma o compromisso da universidade no atendimento às demandas municipais, levando em conta as peculiaridades de cada cidade. “A iniciativa fortalece a parceria entre as instituições, contribui para o aprendizado dos servidores públicos e a população sai ganhando com tudo isso”, destacou o gestor.

A posse contou com a presença de ex-reitores da Uesc, além de reitores e vice-reitores de outras instituições. Ainda estiveram presentes o prefeito de Itabuna, Fernando Gomes; o vice-prefeito de Ilhéus, José Nazal; os titulares das secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação, Adélia Maria Pinheiro; de Educação, Jerônimo Rodrigues; do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães, e de Meio Ambiente, João Carlos Oliveira.

Agir Mais

O Programa AGIR MAIS conta com fóruns de secretários municipais de saúde, educação, assistência social, administração, cultura, comunicação, procuradores municipais, agricultura e meio ambiente, dos municípios da região.

Durante reuniões estratégicas, os servidores apresentam suas demandas, e as instituições (Amurc e Uesc) atendem às necessidades com a oferta de cursos, capacitações e articulação política junto aos governos Estadual e Federal.