Novo viário do Pontal passa a receber fluxo de veículos em Ilhéus

A partir desta quarta-feira (5), o fluxo do trânsito no Pontal será alterado para os veículos que transitam tanto pela Avenida Lomanto Júnior sentido BA 001 (Olivença), quanto para os que se deslocam da zona Sul em direção ao Pontal e centro da cidade, é o que informa a Superintendência de Transporte, Trânsito e Mobilidade (Sutram) de Ilhéus.

Obras para implantação dos dutos de drenagem que integram o projeto eixo sul da nova ponte, serão realizadas na cabeceira do aeroporto e na rua Treze de Maio, esta que estará interditada até a conclusão da empreitada. Os veículos trafegarão pelo novo eixo viário, nos dois sentidos, durante o período de intervenção.

Entenda o novo fluxo no Pontal – Os condutores que transitam na Avenida Lomanto Júnior sentido zona Sul, ao invés de acessarem a rua Treze de Maio, no Pontal, passarão direto e entrarão no final da via, à direita, sentido pista nova, com saída próxima à cabeceira do aeroporto. Já quem trafega pela cabeceira do aeroporto Jorge Amado sentido Pontal e centro, ao invés de acessarem a rua Treze de Maio, seguirão pelo novo viário, à margem do mar.

A transferência do fluxo é necessária para a instalação dos dutos de drenagem, responsáveis em grande parte por manter as estradas conservadas e com menos risco de desmoronamentos e de impactos ambientais. A mudança estará sinalizada e monitorada pelos agentes da SUTRAM. O órgão orienta que os condutores obedeçam às recomendações.