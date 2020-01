Novos professores serão contratados pela Prefeitura de Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) publicou na quinta-feira (2), o edital do processo seletivo simplificado para admissão de pessoal mediante contratação temporária. Serão preenchidas 152 vagas para os cargos de docente da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II – Educação de Jovens e Adultos (EJA) 1 e 2; e 16 vagas para intérpretes de Libras, bem como para a formação de cadastro reserva nos mesmos cargos.

De acordo com o edital, a presente seleção simplificada terá validade de um ano. Os profissionais interessados devem atender aos requisitos contidos no edital e apresentar a documentação necessária no ato da inscrição, que será realizada dos dias 7 a 10 de janeiro, mediante a entrega de currículos e da documentação exigida. As inscrições ocorrerão das 9 às 12h e das 14 às 17h, no Ginásio de Esportes Herval Soledade, situado à Avenida Canavieiras.

O edital está disponível a partir da página 87 da publicação. Acesse aqui.

A Seduc informa que será feita uma pré-inscrição online por meio de formulário específico, visando dar celeridade ao processo, até às 20h do dia 5 de janeiro de 2020, pelos seguintes links:

· Candidatos à Educação Infantil e/ou Ensino Fundamental I (Anos Iniciais) – EJA 1 no link: https://bit.ly/2FeEjr9

·Candidatos ao Ensino Fundamental II (Anos Finais) ou EJA 2 no link: https://bit.ly/2ZPAaDe

·Candidatos a Intérpretes de Libras: https://bit.ly/2QJTHRr