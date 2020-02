Novos voos regulares são anunciados para segundo semestre na Bahia

Em poucos meses, baianos e turistas terão mais opções na hora de se deslocar para cidades e localidades do território estadual. Com o apoio institucional da Secretaria de Turismo do Estado (Setur), a Abaeté Aerotaxi foi autorizada pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a operar voos regulares, com venda individualizada de assentos em aeronaves com até 19 lugares. A previsão é que as operações já sejam iniciadas no início do segundo semestre.

O titular da Setur, Fausto Franco, acredita que a ampliação da malha aérea no território tem reflexos no desenvolvimento da economia local. “Conectividade é algo indispensável para se fazer turismo, ainda mais na Bahia, que é um estado com dimensões territoriais maiores que as de muitos países. A possibilidade de fazer novos voos regionais culmina no fortalecimento da economia como um todo e também do turismo, um dos grandes pilares do estado”, avalia.

A lista de destinos ainda foi divulgada pela empresa, mas o diretor de operações da companhia, Tiago Tosto, adianta que destinos muito procurados por turistas fazem parte da relação. “O apoio da Setur foi muito importante para que nosso projeto de voltar a ter voos regulares fosse aprovado. Iremos atender locais como Morro de São Paulo e Boipeba, bem como as cidades de Jequié, Irecê e Bom Jesus da Lapa. Pretendemos também abrir pistas de pouso em alguns municípios que ainda não têm condições de receber aeronaves”, relata.

A Abaeté está há mais de 40 anos no mercado de fretamento de aeronaves de pequeno porte na Bahia e passará a se chamar Abaeté Brazilian Airlines. A aeronave que faz parte do projeto e irá fazer, inicialmente, os voos regulares é do modelo Caravan, que chega a 280 quilômetros por hora e tem capacidade para nove passageiros.