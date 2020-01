Oficinas, cinema e música na Casa de Cultura Jonas e Pilar

A Casa de Cultura Jonas e Pilar segue com uma série de atrações que fazem parte do Projeto de Ações Continuadas do Instituto Macuco Jequitibá. Com apoio financeiro do Governo do Estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura da Bahia e apoio institucional da Prefeitura de Buerarema, a entidade reúne leitura, música, cinema, entre outras atividades. Confira abaixo.

– SALA DE LEITURA

Aberta de segunda a sábado das 08h às 12h.

Empréstimo de livros, revistas e filmes. Disponível para realizar pesquisas e fazer leituras prazerosas

CINECLUBE

Terças-feiras, às 19h

Gratuito

Tem como objetivo principal a realização de atividades de exibição e debate. Além de contribuir para a cidadania cultural e a formação de novos públicos, ampliando a percepção e a experiência do espectador.

– OFICINA DE PUXADA DE REDE

Aos sábados (14h às 16h)

Gratuita

A oficina, que teve início em 09 de novembro, realiza um trabalho voltado para as manifestações culturais, visando fomentar e discernir as manifestações populares do Brasil que se entrelaçam com a capoeira. A ação é voltada para crianças e adolescentes da rede de ensino pública, e da comunidade em geral, com idade entre 10 anos e 22 anos.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo e-mail: oficinacasajonasepilar@gmail.com ou presencialmente na Casa de Cultura Jonas e Pilar. Os interessados que se inscreverem por e-mail devem enviar: Nome completo, Rg, CPF, telefone para contato. No assunto da mensagem, colocar Oficina Puxada de Rede.

CURSOS PERMANENTES COM INSCRIÇÕES ABERTAS

Inscrições na Casa da Cultura Jonas e Pilar de segunda a sexta das 08h às 12h e das 14h às 18h. Ou pré-inscrição via e-mail oficinacasajonasepilar@gmail.com

BATERIA (pago) com Anderson Leal

Turmas às Terças, quintas e sábados, das 20h às 21h

FLAUTA DOCE (pago), com Ramalho Santana

Todas as quartas-feiras, às 18h.

DANÇA DE SALÃO (pago), com Aldenor Garcia

Turma às segundas das 17h às 19h

CAPOEIRA (gratuito), com Grupo Raízes de Macuco

Turma aos sábados, das 14h às 16h