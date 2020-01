Paralisação deixa itabunense sem ônibus pelo segundo dia

Entrou no segundo dia nesta quarta-feira (22) a paralisação que envolve funcionários da empresa de ônibus São Miguel, em Itabuna. Por causa do atraso no adiantamento nos salários dos 210 funcionários da empresa, um total de 46 coletivos, ou seja, metade da frota está fora de circulação.

Motoristas e cobradores deveriam ter recebido a quitação na última segunda-feira (20). Mas, como alega a AETU (Associação das Empresas de Transporte Urbano), houve um erro na operação bancária. Havia previsão de o pagamento ter sido feito ao meio-dia de ontem, o que não aconteceu até esta publicação.