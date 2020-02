Parceria entre UniFTC e Secretaria de Saúde reabre Odontocentro em Itabuna

A reabertura e funcionamento pleno do Centro de Especialidades Odontológicas (Odontocentro) de Itabuna estão a poucos dias de acontecer. A notícia foi dada pelo titular da Secretaria Municipal de Saúde, Uildson Nascimento, durante entrevista concedida à Rádio Difusora Sul da Bahia na última terça-feira (4), quando o secretário anunciou a assinatura de convênio de cooperação técnica entre o Fundo Municipal de Saúde e a Faculdade UniFTC.

De acordo com Uildson, a unidade é um centro de referência em atendimento de alta complexidade na área de Odontologia, no qual os usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) dispõem de procedimentos especializados, a exemplo de realização de canal.

“Nós conseguimos licitar e comprar todo o material instrumental e de insumos. Porém, a falta de recursos estava inviabilizando a realização de obras de manutenção e conservação. Mas, graças a Deus, estamos firmando convênio com a Faculdade UniFTC e nos próximos dias serão iniciadas as obras de reforma do Odontocentro, que inclui equipamentos e móveis”, disse o secretário

Horário de funcionamento

O secretário de Saúde revelou que a expectativa é que a reforma esteja totalmente concluída no início do mês de março para que o Odontocentro volte a funcionar, oferendo atendimento à população. “Uma grande novidade é que o Centro de Especialidades Odontológicas estará funcionando no horário noturno, de segunda a sexta-feira, e aos sábados até o meio-dia. Isso irá facilitar a vida de quem trabalha e irá ampliar a capacidade de atendimento”, afirmou.

Uldson Nascimento disse, ainda, que o atendimento de alta complexidade continuará sendo realizado por profissionais vinculados à Secretaria Municipal de Saúde. Já o convênio de cooperação técnica com a UniFTC permitirá que professores e alunos da Faculdade utilizem o espaço para a realização de aulas práticas e estágio supervisionado, ampliando ainda mais os serviços prestados aos pacientes. O Odontocentro também é referência no atendimento odontológico para crianças e pessoas com necessidades especiais.