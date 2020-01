Passagem de ônibus fica mais cara em Itabuna

A partir do dia 29 de fevereiro, o itabunense pagará R$ 3,70 pela passagem nos coletivos. O reajuste de 15,5 por cento, decretado hoje (30) pelo prefeito Fernando Gomes, já foi publicado na edição eletrônica do Diário Oficial do Município.

O documento assinado pelo alcaide do município também prevê que o uso do cartão eletrônico, pago antecipadamente, dá ao passageiro o direito de pagar R$ 3,60 pela tarifa. Semanas antes, as empresas apresentaram estudo segundo o qual a passagem deveria custar R$ 4,50. (Com informações do Pimenta)