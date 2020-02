PDT expulsa vereador Enderson Guinho em Itabuna

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) encaminhou nota pública em que comunica expulsão do vereador Enderson Guinho dos quadros da sigla, após acusação de infidelidade partidária, entre outros motivos. A seguir, a mensagem assinada pela Comissão de Ética do Diretório Municipal.

“NOTA PÚBLICA

O Partido Democrático Trabalhista – PDT, através dos seus Diretórios Municipal e Estadual torna público que, após apuração através de processo interno Ético Disciplinar 01-20191, assegurado ampla defesa e contraditório, o vereador Enderson Bruno dos Santos, foi expulso do quadro de filiados do PDT, por graves irregularidades, infidelidade, flagrante e reiterada violação ao Estatuto do Partido2.

1 Em conformidade com:

– Art. 17º § 1º da Constituição Federal de 1988;

– Lei 9.096, de 19 de janeiro de 1995, capítulo V, Artigos 23º a 26º e;

– Estatuto do PDT, Artigos 5º, 34º, 62º e 64º.

2 Aprovado pela convenção nacional realizada em Brasília, no dia 12 de março de 2015.

Da presente decisão cabe recurso nos ternos do art. 65º do citado Estatuto.