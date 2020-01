Pesquisa revela melhores operadoras de celular do Brasil

Em janeiro foi divulgado o relatório da pesquisa de Experiência de Rede Móvel da OpenSignal no Brasil, que analisou a experiência dos usuários das redes móveis em diferentes categorias. Conheça agora os destaques nacionais.

Antes de tudo, a sondagem constatou a melhora na experiência dos consumidores ao utilizarem as redes móveis de telecomunicações. Isso foi atribuído ao fato de a implantação do 4G na banda de espectro de 700 MHz no Brasil, ao notarem o aumento na média de tempo gasto com o uso dos serviços móveis – um demonstrativo de que os usuários estão experimentando melhores serviços e, em média, maiores velocidades de internet.

O relatório destaca a operadora TIM com maior cobertura 4G do país, alcançando 85%, enquanto as operadoras Vivo e Claro atingiram a marca de 80%. A operadora Oi teve pontuações abaixo do 70%, possivelmente por não ter acesso ao espectro de banda de 700MHz.

Mensagens e vídeos

Enquanto na categoria de experiência ao utilizar as redes móveis para realizar chamadas de voz e o envio de mensagens através dos aplicativos WhatsApp, Skype e Facebook Messenger, eis o resultado: a Claro foi destaque nacional ao atingir 79,9 pontos. Por 0,1 a operadora não foi considerada como “Boa”, no caso de alcançar os 80 pontos.

A experiência ao assistir a vídeos por meio da rede móvel de telecomunicações está melhorando no Brasil. A pesquisa constatou que todas as operadoras do Brasil melhoraram pelo menos 4,5 pontos na classificação, sendo a Claro com melhor experiência em vídeo.

Mesmo com a subida na classificação da qualidade de “Justa” para “Boa”, o que significa para o usuário tempos mais curtos de carregamento e menos interrupções. As operadoras TIM e Vivo seguiram na segunda e terceira posição do ranking, ficando à frente da Oi.

