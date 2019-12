PETISTAS VERSUS BOLSONARISTAS

Olhe, caro leitor, fico até passível de ser taxado disso e daquilo. Mas não posso ficar intelectualmente dinossáurico, como que parado no tempo e resmungando com as mudanças.

Caminha para o fim essa coisa de ser de direita e esquerda como definidor do voto. Entre fulano, beltrano e sicrano, a tônica vai ser votar em quem tem passado honrado, quem é ficha limpa. Ser de sigla x, legenda y, não é mais argumento sólido. Os partidos, de olho no caminho mais fácil para chegar ao poder, estão perdendo a identidade, se nivelando com os que nunca tiveram.

O Partido dos Trabalhadores, abreviadamente PT, foi o grande culpado, o protagonista principal por igualar esses dois campos ideológicos diante do cidadão-eleitor-contribuinte, cada vez mais desesperançoso com a classe política.

O PT chegou ao poder mais cobiçado da República com o discurso da moralidade, do respeito ao dinheiro público, que os larápios devem ser presos, sem dó e piedade. Os mais exaltados pregavam até o “paredão”, o fuzilamento em praça pública.

Aí, em nome da tal governabilidade, vem o mensalão, petrolão e uma avalanche de escândalos, um atrás do outro. Quem era pobre ficou rico e quem era rico passou a ser milionário. Se lambuzaram com o “mel” do povo brasileiro.

É bom lembrar que o PT e outras agremiações partidárias fizeram e continuam fazendo cafuné nos corruptos. O PT não expulsou nenhum companheiro enlameado. No tucanato, o ex-presidenciável Aécio Neves continua firme no PSDB.

Confesso que o modesto editorial de hoje foi provocado pela vinda do ex-ministro José Dirceu para o lançamento do seu livro em Itabuna, cidade do sul da Bahia.

De um lado, os bolsominions querendo impedir o direito de Dirceu de contar suas histórias, afrontando o princípio constitucional da liberdade de expressão. Do outro, os apaixonados e cegos petistas dizendo que José Dirceu é “exemplo de homem público”, é o “guerreiro do povo brasileiro”.

Ora, todos errados, petistas fazendo festa para quem cometeu vários crimes, propagando nas redes sociais que José Dirceu é “exemplo de político”, e bolsonaristas desrespeitando a Carta Magna.

No frigir dos ovos, a estupidez. Petistas apostando que Dirceu é inocente, que nunca roubou um centavo dos cofres públicos, e bolsominions jogando a Lei maior na lata do lixo.

Não à toa que o antipetismo continua inabalável e o antibolsonarismo crescendo dia a dia.