PM diz que matou Sandro Fotógrafo para se defender

Ao ser interrogado no inquérito que apura a morte do fotógrafo Sandro Silva Santos, em Itabuna, o soldado PM Felipe Prado Araújo confessou o crime. Disse ele que levou uma paulada no braço durante discussão com a vítima. Então, decidiu se defender a tiros.

O interrogatório foi feito nesta segunda-feira, 6, pelo delegado Luciano Medeiros, que, em entrevista ao repórter Wadson Santos, da Rádio Difusora, disse que o soldado não se apresentou. Pelo contrário, ele foi preso.

Segundo Medeiros, a própria PM cumpriu o mandado de prisão preventiva deferido, a seu pedido, pela Justiça. “O fato aconteceu no dia primeiro; no dia 2, quando eu tomei conhecimento, representei pela prisão preventiva dele, depois de ouvir as testemunhas”, disse o delgado na entrevista.

Antes de ser conduzido ao Batalhão, onde ficará à disposição da Justiça, o soldado Felipe foi encaminhado para exame de corpo delito. O procedimento foi necessário, segundo o delegado Medeiros, diante da alegação dele de ter agido em legítima defesa.

O assassinato ocorreu no bairro Novo Lomanto, quando Felipe disparou uma pistola ponto 40 contra o fotógrafo, que teria sido atingido por 11 tiros. Sandro era o atual namorado da ex-mulher do policial, que, de acordo com as primeiras informações, teria agido por ciúmes.