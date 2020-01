PMs recebem instruções de defesa pessoal em Ubaitaba

Parte do efetivo da 61ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Ubaitaba) recebeu, no domingo (26), instruções técnicas da modalidade Krav Maga – arte reconhecida como defesa pessoal. As aulas, realizadas pelo professor da Federação Sul Americana, Carlos Primos, aconteceram na sede da unidade e em uma academia da cidade.

Mobilizações táticas policiais, uso e proteção de equipamentos, proteção de arma de fogo, defesa em ambiente de multidão e defesa contra ataque de faca de bastão integram a relação das técnicas aplicadas durante o treinamento.

“Vamos continuar com esse ciclo de instruções para toda a tropa. Sempre buscamos parceiros que possam contribuir com o nosso ciclo de instruções, para que essas atividades continuem frequentes na nossa unidade”, declarou o comandante da 61ª CIPM, major Telmo Carvalho. (Fonte: Silvânia Nascimento)