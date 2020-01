Polícia Militar localiza homem que vendia drogas em fazenda

Um criminoso que utilizava uma fazenda como ponto de venda de drogas foi localizado por policiais da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Nordeste, após informações recebidas através de uma denúncia anônima de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu durante a noite de quinta-feira (16), no município de Ribeira do Pombal, distante 271 quilômetros de Salvador.

Segundo o comandante da Cipe Nordeste, major Wellington Morais, os PMs se deslocaram até a fazenda Aracaju, na zona rural, e foram recebidos a tiros. “Cessado o confronto, percebemos que um dos criminosos havia sido atingido. Socorremos para o Hospital Geral de Santa Tereza, porém ele não resistiu”, contou.

Com o traficante foram encontrados um revólver calibre 38, seis munições, um tablete de maconha, um celular e uma carteira com R$ 107. O material foi encaminhado para a Delegacia de Ribeira do Pombal onde, o titular em exercício, Equiber dos Santos Alves, explicou que o homem possuía passagens por homicídio, receptação, latrocínio, tráfico de drogas, corrupção de menores e porte ilegal de arma de fogo.