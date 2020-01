Polícia: reconhecimento facial já flagrou 120 acusados na Bahia

Procurado pela prática de roubo, um criminoso foi flagrado pelo Sistema de Reconhecimento Facial da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), durante a manhã desta quinta-feira (16).

Com mandado de prisão expedido pela 11ª Vara Criminal de Salvador, localizada no bairro de Sussuarana, ele passava por um dos pontos monitorados, quando foi identificado. PMs realizaram a condução do foragido para a Central de Flagrantes, onde foi confirmada a identidade e cumprida a ordem judicial.

O assaltante passa a ser o 120º acusado de crimes flagrado pelo sistema, que teve a primeira prisão registrada na Bahia em 2019, durante o carnaval. Com a prisão dele, o número de identificados sobe para 10, somente em 2020. Câmeras também foram utilizadas ao longo do cortejo da ‘Lavagem do Bonfim’, nesta quinta-feira.