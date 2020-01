População convidada a discutir Vetor Disciplinar e Plano de Saneamento na Câmara de Itabuna

A partir desta segunda-feira (20), começa mais uma semana do período extraordinário na Câmara de Itabuna, com o intuito de promover discussões e votação sobre a cooperação entre o Município e a Polícia Militar na rede municipal de ensino, o chamado Vetor Disciplinar; e também, buscar anuência para o Plano Municipal de Saneamento. Ambas as propostas foram encaminhadas pelo Poder Executivo.

Conforme ficou agendado, a partir das 14 horas ocorrerá reunião da Comissão Técnica de Saneamento, presidida pelo vereador Enderson Guinho, para discutir o referido Plano. Em seguida, às 15 horas, haverá Audiência Pública sobre o Vetor Disciplinar.

Já na terça-feira (21), às 16 horas, será a vez de a Comissão Técnica de Legislação, presidida pelo vereador Robson Sá, discutir o citado Vetor. No mesmo dia, às 14 horas, o Legislativo retomará os encontros da Comissão Especial de Reforma da Lei Orgânica.

As decisões das comissões técnicas irão à sessão plenária presidida pelo vereador Ricardo Xavier, na quarta-feira (22), às 14 horas. Outra sessão transcorrerá na quinta-feira (23), às 14 horas, e mais uma na sexta-feira (24), a partir das 9 horas.

É válido reiterar que todas as sessões e reuniões são abertas ao público.