Primeiro bloco de rock também anima Lavagem do Beco do Fuxico

A galera do chamado “bate cabeça” também vai poder curtir seu som na abertura do Carnaval de Itabuna, hein? É porque a programação em torno da Lavagem do Beco do Fuxico tem um bloco de rock, orgulhosamente preparado por Lula Palmeira, da LP Produções. Pode se ligar: é na próxima quinta-feira (6), a partir das 15 horas.

O “Tabokas Rock”, puxado pela banda Kaus, tem concentração marcada para a Praça Camacan. De lá, a turma roqueira segue até a Praça Adami. Mais informações sobre camisas do bloco podem ser obtidas pelo telefone (73) 98803-3549 ou na loja Metalomania, situada à rua Osvaldo Cruz, nº 45 (rua do Café Pomar).

Pioneiro em favor desse estilo musical, Lula Palmeira lembra ter sido vocalista da “Além do Sério”, primeira banda de rock da cidade nos anos 80. Ele está decidido a contribuir para manter acesa a cena “rock in roll” desde 2019, quando realizou o show Rock in Tabokas. “Foi o melhor evento de rock de Itabuna e região”, avalia, animado.