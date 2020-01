Projeto de Trainee da Rota estuda a otimização  dos processos de manutenção da frota

O Grupo Brasileiro desenvolve o Projeto de Desenvolvimento de Talentos com um programa de “trainee” em Engenharia para jovens universitários, a partir do sexto semestre, ou colaboradores da própria empresa que estejam na Faculdade, mediante processo seletivo. Recentemente, a Rota Transportes promoveu a apresentação dos trabalhos elaborados na área de Manutenção com foco na otimização dos processos e redução dos custos, na sede da empresa, em Itabuna.

O programa de treinamento, coordenado pelo setor de Recursos Humanos, tem duração mínima de 24 meses, sendo que o participante é submetido a avaliação após 12 meses, o que define a sua permanência no projeto. Segundo o coordenador de Manutenção da Rota, engenheiro Carlos Sabino, o objetivo do projeto é a formação de líderes de equipe para acompanhar e desenvolver atividades de manutenção mecânica corretiva, preventiva e preditiva, e também participar do planejamento, programação e execução dos serviços de manutenção da frota. “A nossa intenção é buscar melhorias relacionadas ao desempenho, confiabilidade e custos da manutenção”, afirma.

Os trabalhos foram apresentados pelos trainees Fellipe Kevyn Cavalcante, Diego Vinicius Oliveira, Carlos Henrique Santos e Mateus Alencar. Participaram da atividade, o diretor-executivo do Grupo Brasileiro, Paulo Carletto, a superintendente corporativa, Kádma Soares, o gerente operacional corporativo, Jonathas Amorim, a coordenadora de Recursos Humanos, Jaciara Santos, e o coordenador de Manutenção, Carlos Sabino.

O diretor Paulo Carletto elogiou os resultados apresentados pelos estudantes de Engenharia e disse que a finalidade do projeto é valorizar o surgimento de jovens talentos. Ele salientou que os trabalhos serão compartilhados com as demais empresas do Grupo Brasileiro, Cidade Sol, Expresso Brasileiro, Viametro e Cidade Real.