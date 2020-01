Renato Costa recebe “time” de Aldenes Meira e mira cenário para Prefeitura de Itabuna

Enquanto não passa o Carnaval, para “bater o martelo” e dizer que o ano político começou, partidos ensaiam o leilão do “quem leva mais” – em termos de votos, é claro. O PSB, por exemplo, tem o vereador Aldenes Meira como pré-candidato a prefeito, embora ele ainda aguarde prazo legal para ser filiado. “Ele participa ativamente e trouxe o pessoal dele”, ressalvou ao Diário Bahia o médico Renato Costa, presidente do diretório municipal.

Segundo Dr. Renato, a sigla aguarda segunda reunião com alguns partidos da base do governador Rui Costa que desenham a tal frente partidária pela Prefeitura. Por enquanto, estão no grupo nomes do PT, PCdoB e PSB. Sobre o PP, ainda não se sentou para conversar.

“Embora preencha os critérios, ainda está indefinido. Porque houve a desistência do Eric [Ettinger Júnior, provedor da Santa Casa]. Falam sobre Azevedo, mas ele ainda não se pronunciou”, disse, como uma maneira de evidenciar nomes fora da dita frente.

O líder do PSB local reconhece a enorme interrogação em vista no que se refere a nomes com densidade para disputar. “Até abril, tudo é possível. Talvez o critério de pesquisas ajude bastante. Essa coisa de frente é complicado, não é?”, sinaliza.

Embora não tenha citado nomes, Dr. Renato também mostrou como as legendas se preparam para uma eleição proporcional sem coligações para a definição de vereadores. “Será uma eleição atípica. Cada partido com seu time”, resume.