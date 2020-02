Residencial Rio Cachoeira está sob fiscalização em Ilhéus

A Prefeitura de Ilhéus, por meio da secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) e a Caixa, estão realizando uma fiscalização nos apartamentos do Residencial Rio Cachoeira (Programa Minha Casa Minha Vida). A ação começou na última semana, com a entrega de diversas notificações nos apartamentos com suspeitas de irregularidades.

Segundo o secretário da SDS, Rubenilton Silva, as notificações que vieram da Caixa a partir de denúncias, como no que dizem respeito à apartamentos fechados, alugados ou com visitas esporádicas, serão fiscalizados. “Estamos entregando as notificações nos apartamentos que foram alvo de denúncias junto à Caixa Econômica Federal. Após ouvir cada notificado, o setor fará um relatório sobre a situação de cada unidade, e encaminhará à Caixa para que seja dado prosseguimento às fiscalizações e as devidas providências sejam adotadas”, informou.

Os notificados devem comparecer no setor de habitação, na secretaria de Desenvolvimento Social antiga, na Rua Mário Alfredo, S/N, conforme a data que consta na notificação, munidos dos documentos pessoais, conta de água e energia. As denúncias acontecem em todos os residenciais que a Caixa recebe. Os telefones para denúncia são: 0800 5126677 e 0800 7216268.