Reverência e emoção traduzem adeus a Roberto de Souza

O clima de comoção tomou conta dos quatro cantos de Itabuna e o cortejo parou o centro da cidade levando o corpo do radialista Roberto de Souza ao Cemitério Campo Santo, na manhã desta quarta-feira (18). Familiares, amigos, ouvintes, todos igualmente fãs do comunicador, cujo carisma marcou o sucesso por ele alcançado. Aos 58 anos, faleceu na madrugada de terça-feira, em Salvador, onde lutava contra um câncer diagnosticado há um ano.

Mesmo formado em Agronomia, Roberto escolheu fazer da comunicação e da política as principais missões a guiar a trajetória dele. Não é à toa que optou desde cedo por soltar a voz no rádio e assinou o programa “Resenha da Cidade” por mais de 20 anos; no período, passou pelas três emissoras AM de Itabuna. O “Faustão Grapiúna”, como era apelidado por muitos, era reconhecido por dominar a palavra, conduzir entrevistas polêmicas com maestria e criar bordões que embalavam o público.

Durante o velório, na Câmara de Vereadores, muitos comentários sobre a identificação que conseguia junto aos ouvintes. E o quão familiares e deixarão saudade os mencionados bordões, como: “Não convidem para a mesma mesa…”; “Beleza, beleza, beleza…”; “Confusão, confusão, confusão”. Tal caminho o insere para sempre entre grandes personagens reais que abrilhantaram a tão pujante comunicação de Itabuna.

Marca na Câmara

Sobre a Câmara, onde ocupou vagas durante quatro mandatos, ficou a marca de embates e até lei que favorece a comunidade, como a obrigatoriedade de aviso prévio de 30 dias antes de reajustes em tarifas de ônibus e contas de água. “Era uma pessoa extremamente generosa; era raro vê-lo triste. Como vereador, sempre foi voltado para o interesse da coletividade e a gente fica triste com sua perda”, reitera o colega radialista Fábio Luciano.

Todas as manifestações notadas entre ontem e hoje certamente acalentam a viúva Sandra Ramalho, além dos filhos Roberto, Paulo e Natália; o irmão Saulo Pontes e demais familiares. Para eles, o pesar compartilhado pelos admiradores do já saudoso profissional.