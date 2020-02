Rosivaldo Pinheiro mostra “Ponto de Vista” em novo horário na Rádio Nacional

Há mais de dois anos no ar pela Rádio Nacional 870 AM, o programa Ponto de Vista com Rosivaldo Pinheiro vai estrear em novo horário a partir deste sábado (1º): das 10 horas ao meio-dia. Além do horário, o comunicador renovará também o formato da atração.

O Ponto de Vista manterá a pauta de opinião sobre assuntos do cotidiano e da política, que é o carro-chefe do programa, aliado ao entretenimento com músicas e participações dos ouvintes. Mas agora contará também com a presença em estúdio de Leandro Viana, como noticiarista, e, das ruas de Itabuna, a atuação dos repórteres Carlos Barbosa, Fábio Ferreira, Hélio Fonseca e Wagner Mendes.

“É um momento novo do Ponto de Vista, com novas ideias e novo conceito, sem deixar a essência de um programa de opinião. Esse time que vem agora comigo certamente vai entregar as notícias mais apuradas que a cidade quer e precisa ouvir. Informação é a chave para uma sociedade evoluída e nós apostamos nisso. Agradeço aos meus ouvintes pela fidelidade ao longo desses dois anos e meio e sei que muitos outros estão chegando para somar e serão muito bem-vindos”, destacou Rosivaldo Pinheiro.

“O programa continuará semanal, sempre aos sábados. As mudanças na grade de programação da emissora fazem parte do novo momento da Rádio Nacional, agora sob a direção geral de Juliana Oliveira”, completou.