Sai programação para lavagem do Beco do Fuxico em Itabuna

Programação inclui Ilê Aiyê, Sine Calmon, Rixô Elétrico, 11 blocos e quatro minitrios

Numa reunião entre representantes de entidades carnavalescas e o presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), Daniel Leão, ficou definido o roteiro de desfile dos blocos na lavagem do Beco do Fuxico. No dia 6 de fevereiro, a animação da folia ficará por conta do Rixô Elétrico ao lado do Ilê Ayiê e de Sine Calmon, que se apresentam na praça Adami. O desfile terá a participação de 11 blocos e afoxés, além dos tradicionais carros-pipas que participam da lavagem. A promessa é um marco na abertura do Carnaval itabunense e atrair centenas de visitantes.

Como ficou definido na reunião, os blocos e afoxés vão se concentrar na praça Laura Conceição, a partir das 16 horas, seguindo no circuito compreendido entre a rua Duque de Caxias, Beco do Fuxico, avenida do Cinquentenário. Para terminar, uma concentração de foliões na praça Adami, com apresentações de Sine Calmon e do Ilê Ayiê. O desfile será aberto pelo afoxé de pai Gildo, com a participação de baianas com muita água de cheiro abrindo os caminhos dos foliões.

Atrações

Pela ordem programada do desfile estão o Rixô Elétrico, puxando foliões pipoca, seguido do Hora Extra, dos Casados I…responsáveis, Maria rosa, Charanga da Alegria, Ilê Odara, além de blocos com minitrios Encantarte, Taboca, Planeta Reggae e Dez Casados.

Entre as atrações está o microtrio Rixô Elétrico sob o comando da guitarra baiana de Fred Menendez, resgatando clássicos dos antigos carnavais no circuito da lavagem do Beco do Fuxico.

Já o Ilê Aiyê, que se apresenta na praça Adami, é o mais antigo bloco afro do Carnaval baiano. Ele foi fundado em 1974 por moradores do bairro do Curuzu, e constitui um grupo cultural que promove a expansão da cultura de origem africana no Brasil.

Outra atração conhecida nacionalmente é Sine Calmon, guitarrista baiano, que foi indicado como revelação do ano na Categoria Instrumentista de cordas em 1988, para o Troféu Caymmi. A nação “regueira” também se tornou fã do talento dele à frente da banda Morrão Fumegante, com a histórica “Trem do amor”.