Sai resultado do vestibular da Uesb

Após uma maratona de estudos e horas de provas para o Vestibular 2020, chega o momento de conferir a lista final com os nomes dos novos estudantes para os 47 cursos de graduação da Uesb. O resultado final do processo seletivo pode ser conferido aqui.

A lista contempla tanto os aprovados para os cursos com início no primeiro semestre letivo como aqueles que ingressarão no segundo semestre letivo. Os Editais de matrícula serão publicados posteriormente, no site da Uesb, nos quais será possível conferir as datas de matrícula e toda documentação necessário para confirmar a vaga.

Para mais informações, entre em contato com a Comissão Permanente de Vestibular (Copeve) pelos telefones (77) 3261-8604, em Itapetinga; (73) 3528-9695, em Jequié, e (77) 3424-8757, em Vitória da Conquista; pelo e-mail vestibular@uesb.edu.br; ou, ainda, pelo WhatsApp (77) 9 8146-7537.