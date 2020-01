SAMU desenvolve em Ilhéus o Projeto Verão Seguro

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) desenvolve em Ilhéus, o Projeto Verão Seguro. A iniciativa tem o intuito de promover ações de prevenção e educação em saúde, visto que durante a alta temporada há um aumento significativo no número de munícipes e turistas nas praias. A novidade é a distribuição de pulseiras de identificação para crianças.

“A equipe orientará cabaneiros e banhistas sobre como proceder nos casos de acidentes, com distribuição de panfletos e cartazes. As ações educativas também visam orientar pais e responsáveis no preenchimento dos dados contidos nas pulseiras”, explicou Bárbara Kruschewsky, instrutora do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Ela acrescenta que no período anterior ao Carnaval, com a parceria da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a equipe pretende realizar uma blitz educativa em saúde, com realização de triagem, orientações sobre cuidados necessários para aqueles que frequentam as praias. “Orientamos à população que tome banho em locais onde há salva-vidas, respeite as bandeiras e placas de sinalização e siga as instruções passadas pelos profissionais”.

O SAMU solicita aos usuários que acionem o serviço apenas se for identificada uma situação de urgência ou emergência. O trote onera o atendimento e pode colocar em risco a vida de alguém que realmente precisa do serviço.