Sandro Fotógrafo é assassinado por PM em Itabuna

O fotógrafo Sandro Silva foi assassinado nesta quarta-feira, 1, em Itabuna, no sul da Bahia. Ele estava em casa, no bairro Lomanto, quando foi surpreendido por um soldado da Polícia Militar que o matou com vários tiros.

Sandro Fotógrafo, como era conhecido, estava em companhia da namorada, ex-mulher do PM, no momento em que foi morto. Ciúmes, portanto, pode ter sido o motivo do assassinato, também presenciado por uma irmã da vítima.

O autor do homicídio, segundo as duas testemunhas, foi o soldado Felipe Prado de Araújo, que está foragido. Ele, inclusive, estava de serviço e, ao sair, avisou a um colega que iria buscar comida. Foi quando aproveitou esse tempo para cometer o crime, por volta das 13h10, segundo boletim de ocorrência da PM.