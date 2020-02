Secretário de Educação exalta autonomia durante posse na Uesc

O reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc), Alessandro Fernandes de Santana, e o vice-reitor, Maurício Santana Moreau tomaram posse nos cargos, nesta terça-feira (04). A solenidade foi presidida pelo secretário de Educação do Estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, representando o governador Rui Costa, no auditório do Centro de Arte e Cultura da Universidade

“É uma alegria muito grande, em nome do governador, estar empossando o magnífico reitor e o vice-reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz. Tenho certeza que a gestão dos professores Alessandro e Mauricio será voltada para o desenvolvimento regional, inovação científica e tecnológica, além das atividades finalísticas da instituição e também para os projetos que dizem respeito ao desenvolvimento do Estado da Bahia”, disse Rodrigues.

“Observo a relação entre ciência e emoção aqui nesta mesa. Geralmente temos a universidade com o ambiente exclusivo da ciência, portanto frio, muitas vezes por conta das decisões que precisam ser tomadas. Aqui hoje, presenciamos a emoção muito forte. Não se faz educação e não se faz gestão se não tivermos emoção, se não houver amor e o coração dirigindo os rumos e decisões.”

E completou: “Vivemos momentos picantes para universidade pública brasileira. Ora são os corte de recursos, ora é querer uma educação que não trate dos temas importantes, de uma universidade que fique cada vez mais distante do povo brasileiro e do povo baiano. A decisão do governador Rui Costa em que nesta mesa tivéssemos quatro secretários de estado é uma demonstração do compromisso do governo para com a gestão e esta universidade. A posse é um momento de resgate da democracia, de resgate da autonomia da Universidade,” afirmou Jerônimo Rodrigues.

Desafios

O reitor Alessandro Fernandes, em seu discurso, trouxe novamente a emoção citando os grandes desafios para que a Uesc, além de fazer ensino pesquisa e extensão, faça o desenvolvimento regional, juntamente com a Universidade Federal e os Institutos Federais, transformando-a numa região de pessoas que possam escolher o seu destino tendo a educação como pilar básico. “Uma Universidade não deve fazer apenas ensino, pesquisa e extensão. A universidade deve transformar a vida das pessoas.”

Falando para um auditório repleto de servidores, professores e estudantes além de vereadores de várias cidades da região, prefeitos, representantes dos diversos segmentos da sociedade, Alessandro Fernandes ratificou: “O meu compromisso e o de Mauricio para com esta instituição é buscarmos elevar para o nível de excelência os 33 cursos de graduação, buscar cada vez mais condições para que os nossos pesquisadores e pesquisadoras desenvolvam aqui suas pesquisas com qualidade”

Legitimação

A atual secretária de Ciência e Tecnologia e Inovação do estado da Bahia, professora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro – reitora da Uesc no, período 2012 a 2019, sucedida pelos professores Evandro Sena Freire e Elias Guimarães que finalizaram a gestão, citou o atual patamar: “Entregamos a Uesc hoje mais madura, sólida e legitimada como instituição universitária profundamente entrelaçada com a sua região e o desenvolvimento dela, apta a dar respostas aos principais problemas aqui existentes e em dialogo com os movimentos sociais, com os setores produtores e as demais estruturas de governo e com a sociedade.”

Lembrou que a Uesc hoje figura entre as 60 melhores universidades do país, a segunda da Bahia e participando de rankings internacionais. A qualidade do ensino de gradação a ampliação da qualidade e do número de cursos de pós-graduação stricto sensu, e implantação da residência multiprofissional e médica, além da implantação da graduação a distância foram destacados pela reitora.

Já o vice-reitor Elias Lins Guimarães, representou o reitor Evandro Sena Freire, impossibilitado de comparecer à solenidade por recomendação médica, destacou que “a universidade deve continuar sendo o gerador e difusor do conhecimento na sua acepção mais plural e tolerante, aberta à diferença e à multiplicidade.” Desejando entusiasmo dos gestores empossados concluiu.

Além dos secretários de Educação e Ciência, Tecnologia e Inovação, participaram do evento os secretários estaduais do Meio Ambiente da Bahia, João Carlos Oliveira da Silva, do Trabalho Davidson de Magalhães Santos.

Também estiveram presentes o diretor da Federação das Escolas Superiores de Ilhéus e Itabuna, período 1985 a 1988, prof. Aurélio Farias de Macêdo, dos reitores Renée Albagli Nogueira (1996 a 2004), Antônio Joaquim Bastos da Silva (2004 a 2012), José Nazal Soub, vice-prefeito de Ilhéus, Fernando Gomes, prefeito de Itabuna, Aurelino Moreno Neto, presidente da Associação dos Municípios da Região Cacacueira da Bahia (Amurc).

A presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado da Bahia (CEE), Anatércia Contreiras, dos reitores das universidades Estadual de Feiira de Santana Evandro do Nascimento Silva, Estadual do Sudoeste da Bahia e presidente do Fórum de Reitores das universidades estaduais da Bahia, Luiz Otávio de Magalhães e da reitora da Universidade Federal do Sul da Bahia , Joana Angélica Guimarães. Presidente Adusc, prof. Arturo Rodolfo, – Afusc, Rafael Bertoldo, do DCE também do coordenador, Josimar Ferreira.