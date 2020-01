Sem mão, corpo de jovem foi encontrado à beira da estrada

Moradores da zona rural de Dário Meira, no sul baiano, tiveram um choque na manhã de hoje (28), ao encontrar um corpo em decomposição e sem uma das mãos. O cadáver foi localizado à beira da estrada, com marcas de faca. Acionados, policiais até procuraram pela parte do corpo arrancada. Mas não encontraram.

Pelo estado em que se encontrava, a probabilidade é que o crime tenha acontecido no final de semana. A vítima, identificada como Juari Jesus dos Santos, tinha 26 anos e era acusado de ter assassinado um idoso naquela região. A necropsia acontece no DPT (Departamento de Polícia Técnica) de Jequié. (Texto: Redação com informações do site Giro Ipiaú)