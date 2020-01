Shopping começa Super Férias com Oficina das Emoções

O Shopping Jequitibá inicia nesta quinta-feira o projeto Super Férias, com muitas atividades para a criançada, num ambiente seguro e confortável. O evento começa com a psicóloga infantil Thainara Santos, que realizará oficinas de 16 a 18 de janeiro, sempre das 15 às 19 horas.

Na quinta, Thianara realiza a “Oficina das Emoções, desvendando o medo e cultivando o amor”, com rodinha de conversa, ações como caixa do medo, pote do amor e relaxamento, mímica e quebra-cabeça. Já no dia 17, o tema será “Desvendando a tristeza e cultivando a alegria”, com rodinha de conversa, arco-íris das emoções, desenho, bingo das emoções e quebra-cabeça.

No sábado, fechando as atividades, a Oficina das Emoções terá como foco “Desvendando a raiva e cultivando a calma”, com rodinha de conversa, semáforo do autocontrole, desenho e relaxamento, recreação, mímica e quebra-cabeça.

As atividades do Projeto Super Férias são gratuitas e acontecem no Mall Calixto Midlej, em frente à C&A.