Shopping Jequitibá anuncia horários de funcionamento no Itabuna Folia

O Shopping Jequitibá anunciou os horários de funcionamento durante o carnaval antecipado de Itabuna, o Itabuna Folia 2020, que acontece desta quinta a domingo (6 a 9 de fevereiro). Após a Lavagem do Beco, amanhã a festa vai rolar nas avenidas Mario Padre e Aziz Maron. Localizado no ´coração da folia`, o shopping deve atrair um grande público consumidor no maior centro de compras, lazer e entretenimento do sul da Bahia.

As lojas abrem na sexta e sábado (07/02 e 08/02) das 9 às 18 horas e domingo das 12 às 18 horas. A Praça de Alimentação funciona sexta e sábado das 10 às 19 horas e domingo (09/02) das 12 às 19 horas; o Bompreço funciona sexta e sábado das 8 às 22 horas e domingo das 8 às 20 horas.

Já a Lotérica abre sexta e sábado, das 8 às 18 horas, e domingo das 12 às 18 horas e a Drogarias Velanes sexta e sábado das 8 às 20 horas e domingo das 10 às 20 horas.

A programação do Cinemark pode ser conferida nas redes sociais.

Bailinhos e Lavagem do Jequitibá

No Carnaval oficial, o shopping terá uma programação especial, com o Bailinho Kids, o Bailinho Pet e a Lavagem das Escadarias do Jequitibá, com atrações musicais e muita alegria, no ritmo da maior festa popular do país.