Shopping Jequitibá convida para liquidação e Super Férias em Itabuna

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, está promovendo durante o mês de janeiro o Agito de Verão, com uma programação diversificada e ofertas especiais. Até o dia 15, acontece o “Verão Off”, liquidação com descontos em milhares de produtos (confira as lojas participantes nas redes sociais).

Aos domingos, a partir das 17 horas, no L2 (piso superior), será realizado o projeto Som do Sol, com a participação de artistas regionais. Entre as atrações, estão banda 4.0, Eddy e banda Via de Acesso e a dupla Henrique e Júnior.

Para a criançada, a atração é o projeto Super Férias, de 16/01 a 18/01 com a psicóloga Thainara Santos, com rodinha de conversa, recreação e muitas atividades; 23/01 a 25/01 é a vez da Escola Catavento, com pintura facial, Ateliê eco arte, Psicomotricidade: atividades de coordenação ampla e fina, e pra encerrar com chave de ouro de 30/01 a 01/02 será a vez do Kumon, realizando oficinas de linguagem, coordenação motora e matemática. O Super Férias acontece de quinta a sábado, a partir das 15 às 19 horas e todas as oficinas serão gratuitas.

Mais informações sobre o Agito de Verão podem ser acessadas nas redes sociais do Shopping Jequitibá.