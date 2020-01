Sindicato dos Comerciários de Ilhéus terá reunião com direção do Makro

O Sindicato dos Comerciários de Ilhéus, também pego de surpresa com o fechamento da unidade do Makro na rodovia Ilhéus/Itabuna, deverá ter reunião com a direção da empresa, para ouvir o quê propõem para os funcionários. Eles também teriam sido surpreendidos com a notícia do encerramento das atividades.

O cálculo feito pela entidade sindical é que neste momento só estivessem em atividade metade dos 150 funcionários inicialmente contratados. O Makro está funcionando desde setembro de 2010 e teria proposto aos funcionários que desejassem a transferência para Minas Gerais.

