Super Férias no Jequitibá tem atividades da escola Kumon

O Shopping Jequitibá em Itabuna realiza, a partir desta quinta-feira (30), a última etapa do projeto Super Férias, destinado ao público infantil de toda a região. As atividades serão encerradas pela Escola Kumon, uma das mais tradicionais da cidade, com foco no ensino de Matemática.

Até sábado (1º de fevereiro), acontecem a Oficina de Linguagem, com orientações sobre expressão oral e o uso correto das palavras; Oficina de Coordenação Motora com ações lúdicas. Fechando a programação, a Oficina de Matemática, disciplina desafiadora e fascinante.

Durante o mês de janeiro, o Projeto Super Férias do Shopping Jequitibá realizou atividades como a Oficina de Emoções, com a psicóloga infantil Thainara Santos, e ateliês sensorial e de eco arte na confecção de brinquedos, massa sensorial e fantoches, produção de contos infantis, além do Cantinho do Bebê, com atividades selecionadas para a faixa etária de 7 meses até 2 anos, com a Oficina Catavento. O projeto tem reunido centenas de crianças, num espaço seguro e confortável.

As atividades do Projeto Super Férias são gratuitas e acontecem das 15 às 19 horas, no Mall Calixto Midlej, em frente à C&A.