Tarde com arrastão no centro de Itabuna

Do Pimenta

A polícia tenta localizar os bandidos que, na tarde desta sexta-feira (24), fizeram um arrastão em frente ao Instituto de Educação Aziz Maron (Imeam), na rua Adelindo Kfoury, na região central de Itabuna. Os marginais levaram dinheiro e objetos de quem passava pelo local. Eles também tentaram assaltar uma loja de celulares e acessórios na avenida do Cinquentenário.

Segundo testemunhas, na fuga, os bandidos usaram um automóvel Renault Duster, localizado e apreendido pela polícia no estacionamento do Condomínio Habitacional Jardim América, no bairro Nova Califórnia. Tudo indica que o veículo usado pelos marginais foi roubado.