Uesc inscreve até sexta no mestrado em Enfermagem

Estão abertas, até o dia 24, inscrições para a seleção de candidatos ao Programa de Pós-graduação em Enfermagem (PPGEnf), nível Mestrado Profissional, na Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). Interessados devem procurar o Protocolo Geral da Uesc, no térreo do Pavilhão Adonias Filho; podem recorrer a procurador constituído para este fim, ou utilizar o serviço dos Correios, via Sedex, tendo como data limite para postagem o último dia do período de inscrição fixado no Edital UESC n° 200/2019, ( www.uesc.br).

O objetivo é propiciar a formação de enfermeiros altamente especializados, a cooperação técnico-científica e o desenvolvimento de pesquisa científica e tecnológica. Deve ser portador de diploma ou certificado de conclusão de graduação em Enfermagem, reconhecida pelo MEC.

Linhas de pesquisa

De acordo com o Edital, a seleção objetiva o preenchimento de até 13 vagas do Curso, nas Linhas de Pesquisa “Cuidar em Enfermagem no Processo de Desenvolvimento Humano” e “Gestão, Planejamento e Processos de Organização do Cuidado em Enfermagem e Saúde”.

A primeira linha estuda as condições que interferem na saúde da criança, mulher, gênero, adolescente, pessoas adultas e idosas, considerando as múltiplas vulnerabilidades. Já a segunda linha abrange estudos dos sistemas, serviços, processos organizacionais e de educação para o cuidado em enfermagem e saúde, o desenvolvimento de políticas públicas, gestão, gerenciamento e governança para a melhoria da qualidade da atenção e do processo de trabalho em saúde e enfermagem.

Os candidatos podem se dirigir ao Colegiado do PPGENF no Pavilhão Jorge Amado, 2º andar, das 8 às 12 horas e das 13h30min às 15h30min.