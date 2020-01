UESC recebe o primeiro Encontro de Gestão Cultural neste sábado

Com uma programação gratuita, será realizado neste sábado, dia 18, o primeiro Encontro de Gestão Cultural da UESC, das 8h30 às 17h, no auditório Altamirando Marques (Antigo Juizado Modelo), no 1º andar do Pavilhão Waldir Pires.

O público poderá conferir uma mesa redonda com discussões sobre políticas públicas culturais no Brasil, oficina de teatro e expressão corporal, feirinha colaborativa e diversas intervenções culturais.

Pela manhã, das 9h às 12h, ocorrerá a oficina de teatro e expressão corporal, que será ministrada por Victor Alves, graduado em Artes Cênicas pela Faculdade Social da Bahia (FSBA) e Vicente di Paulo, graduado em Teatro pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB). Ambos possuem vasta experiência em direção e produção de espetáculos na Bahia.

Logo depois, às 14h30, para discutir o tema políticas públicas no Brasil, a mesa redonda contará com a presença de Juliana Machado, parecerista de editais, produtora cultural Especialista em Projetos Culturais (MINC/FGV) e em Direito Notarial e Registral (Anhanguera/Uniderp), Pawlo Cidade, dramaturgo e escritor, Especialista em Gestão Cultural (UESC) e Projetos Culturais pela Fundação Getúlio Vargas e Fernando Oliveira, Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica e professor da UESC.

O evento contará ainda com apresentações musicais dos grupos Orquestra Gongombira de Percussão, Universidade da Música (Itapetinga/UESB) e dos artistas Zenon Moreira e Rodrigo Miojo, que irão se apresentar a partir das 12 horas, além de intervenções culturais de alunos e egressos do curso. O evento terá também uma feirinha colaborativa, com diversos expositores, que ocorrerá no CEU, aberta ao público.

O primeiro Encontro de Gestão Cultural é realizado pela quarta turma da especialização em Gestão Cultural da UESC, sob a supervisão da professora Eliana Albuquerque, para a disciplina de Seminários Temáticos.