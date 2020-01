UESC suspende data de solicitação de matrículas

A Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) informou em nota, na tarde desta terça-feira (28), que suspendeu o cronograma com os prazos e procedimentos de matrícula dos candidatos a ingresso pelas notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e via Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Diz a nota de esclarecimento:

SISU 2020

Considerando que a Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC não recebeu, até o momento, as relações do SiSU 2020, com os candidatos selecionados em seus cursos de Graduação para a Chamada Regular, informamos que as datas de Solicitação de Matrículas com a entrega dos documentos, previstas no Edital UESC n° 01/2020 ficam suspensas.

Novas datas serão divulgadas oportunamente.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 28 de janeiro de 2020.