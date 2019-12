Um morto em acidente na estrada Ilhéus/Itabuna

O motorista de um Onix, placa OLA-5515, perdeu o controle do veículo, que foi colhido por um caminhão, no início da manhã desta sexta-feira, 20, na rodovia Ilhéus/Itabuna. Ele morreu na hora.

O acidente ocorreu numa curva, nas proximidades da fazenda Primavera. Chovia naquele momento. Talvez por isso, supõe a Polícia Rodoviária, o veículo de passeio derrapou na pista molhada, o que resultou na colisão.

O Onix seguia sentido Ilhéus, possivelmente com uma outra pessoa, além do motorista, única vítima fatal do acidente, pelo que se apurou até agora.

O Corpo de Bombeiros se juntou à Polícia Rodoviária para os procedimentos necessários no local da ocorrência, como organizar o trânsito e resgatar o corpo da vítima.