UniFTC de Itabuna levará projeto à Operação Portal do Sertão do Rondon

A UniFTC de Itabuna foi selecionada para atuar na Operação Portal do Sertão do Projeto Rondon. O Resultado Definitivo do Processo Seletivo das Instituições de Ensino Superior (IES), que irão participar da operação, foi divulgado pelo Ministério da Defesa do Brasil, que coordena o Projeto em parceria com os ministérios da Educação, do Desenvolvimento Social e Agrário, da Saúde, do Meio Ambiente, da Integração Nacional, do Esporte e a Secretaria de Governo da Presidência da República. A inciativa envolve estudantes de diversas IES públicas e privadas de todo o Brasil em atividades extensionistas no período de férias acadêmicas.

O projeto da UniFTC de Itabuna foi aprovado pela Comissão de Avaliação das Propostas do Projeto Rondon para o Conjunto A de ações, cujas atividades abrangerão as áreas temáticas da Saúde, Educação, Cultura, Direitos Humanos e Justiça. Segundo a professora Kelly de Melo Bomfim, coordenadora da equipe rondonista da Faculdade, a Operação Portal do Sertão será no período de 16 de julho a 02 de agosto em 13 municípios do Estado da Bahia. O centro regional será na cidade de Feira de Santana e a UniFTC atuará no município de Santa Terezinha.

Viagem precursora

Ao comunicar a divulgação do resultado ao professor Kaminsky Mello Cholodovskis, diretor-geral da UniFTC de Itabuna, a professora Kelly detalhou o cronograma de atividades que serão implementadas no período que antecede a viagem. Ela adiantou que nos próximos dias acontecerá a abertura de inscrições para seleção dos alunos interessados em atuar na Operação “Portal do Sertão” e a realização da viagem precursora ao município.

“Nesta viagem, o coordenador da equipe fará o diagnóstico situacional visando ajustar a proposta de trabalho com a realidade e demandas do município, além de verificar in loco espaços destinados a alojamento e refeitório para a equipe rondonista”, pontuou. Kellydisse também que a ida será a oportunidade de iniciar a articulação e mobilização com os diversos segmentos da comunidade, por meio de encontros com secretários municipais, vereadores, funcionários públicos, professores, coordenadores e diretores de escolas, comerciantes, líderes religiosos, conselho tutelar, presidentes de associações de bairros, dentre outros.

“O objetivo do Rondon é contribuir para o exercício e fortalecimento da cidadania do estudante universitário e colaborar com o desenvolvimento sustentável, o bem-estar social e a qualidade de vida nas comunidades carentes, através das habilidades universitárias”, argumentou Kelly Bomfim. A UniFTC de Itabuna já havia participado do Projeto Rondon durante o período de 2008 a 2012.