UniFTC disponibiliza calculadora ENEM que simula bolsas de até 100%

A espera pela nota final do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) terminou na sexta-feira (17), quando os resultados dos desempenhos individuais foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Para facilitar a busca por uma oportunidade, a UniFTC disponibiliza uma calculadora online que usa a nota do aluno no ENEM para simular bolsas de até 100% em todo o curso. Basta acessar o site e inserir sua nota para que a ferramenta já informa o valor da bolsa.

As bolsas estão disponíveis para cursos presenciais em dez unidades da UniFTC localizadas em oito cidades. Uma das expectativas para este semestre na Faculdade UniFTC de Itabuna é o lançamento do Núcleo de Atendimento à Comunidade, que reunirá num único espaço, além de Clínicas-Escolas de Medicina Veterinária, Odontologia, Fisioterapia e de Enfermagem, unidades de serviços e Laboratórios dos cursos de Farmácia, Biomedicina, Nutrição e de Psicologia, bem como o Nupraj, do curso de Direito. O curso de Medicina não participa da ação.

Além da nota do ENEM 2019, os estudantes também podem usar os desempenhos obtidos em exames anteriores para conseguir vantagens e realizar o sonho da formação no Ensino Superior. Outras informações estão presentes nos editais disponíveis no site www.uniftc.edu.br/enem e podem ser obtidas também presencialmente nas unidades.

UniFTC: você em movimento

A instituição que todos conhecem como Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) assumiu agora um novo nome: UniFTC. A adição do sufixo “uni” à sigla foi inspirada justamente no credenciamento das unidades Paralela, em Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista como Centros Universitários. Aplicada às demais unidades do Grupo, a nova marca receberá o descritivo “faculdade”. Mas a nova marca do grupo educacional representa muito mais do que isso.

“Após 20 anos de história, nos transformamos muito. E acreditamos que esse movimento de transformação – tão constante e presente em nosso DNA – precisava estar devidamente representado em nossa marca. Carregamos no nome o início de um novo tempo, um movimento para o futuro, mas também mantemos conosco o legado que já está atrelado à sigla FTC”, afirma Milena Oliveira, Vice-Presidente de Marketing e Relacionamento da UniFTC. Para a gestora, a nova marca representa bem o posicionamento da Instituição: sempre em movimento.