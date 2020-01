Vagas  de residência médica em clínica geral no Hospital de Base de Itabuna

A Secretaria de Saúde da Bahia abriu quatro vagas para residência médica em clínica geral no Hospital de Base de Itabuna. Os novos contratados devem começar a trabalhar a partir do mês de março, após seleção feita pela Sesab.

A chegada dos novos residentes é considerada um passo importante para que o Hospital de Base seja reconhecido como Hospital Escola pelo Ministério da Educação, o que significa mais recursos para pesquisa, extensão e capacitação de profissionais de saúde.

Equipe

O hospital já conta com quatro médicos residentes na área de cirurgia geral e mantém convênios com a Universidade Federal do Sul da Bahia, Universidade Estadual de Santa Cruz, UniFTC e Unime.

De acordo com o diretor médico do Hospital de Base, Dr. Eduardo Kowalsky, “os novos residentes contribuirão para melhorar o atendimento na área de clínica geral, que tem uma demanda crescente e hoje é responsável por 80% dos procedimentos da instituição, que atende a pacientes de cerca de 170 municípios”.