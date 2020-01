Valtércio Oliveira foi nomeado assessor do ministro Toffoli

Do Correio

O desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT5-BA) Valtércio Ronaldo de Oliveira foi nomeado nesta sexta-feira (10) como assessor do presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli.

O magistrado foi presidente do Tribunal entre os anos de 2013 e 2015, além de ter sido corregedor na gestão de 2011 a 2013. Carrega em seu currículo também a função de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça no biênio 2017-2019 e de presidente do Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do Trabalho (Coleprecor) em 2015.

Valtércio Oliveira, como apurou o Diário Bahia, possui estreitas ligações com Itabuna, pois tem parentes aqui. Entre eles, o falecido jornalista José Adervan de Oliveira, dono do extinto jornal Agora.