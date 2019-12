Veja o que muda no trânsito de Ilhéus por causa do Réveillon

Um esquema de trânsito e transporte foi montado para os dias em que acontecem as festas de Réveillon em Ilhéus, entre os dias 28 (sábado) e 31 dezembro de 2019. As intervenções serão coordenadas pela Superintendência Municipal de Trânsito e Mobilidade (Sutram), a fim de organizar o fluxo de veículos, principalmente nas vias de passagem para a ponte Lomanto Júnior, que liga o centro à zona sul.

Segundo o órgão, serão realizadas alterações em algumas rotas de acesso às praias, durante o feriadão, quando a cidade recebe milhares de visitantes de todas as partes do Brasil. A operação da Sutram começa na entrada da cidade (rodoviária), onde os veículos que chegam à Ilhéus serão direcionados sempre para a direita, evitando fila dupla e engarrafamento próximo ao acesso à Avenida Princesa Isabel.

A Sutram também redobrará a fiscalização no entorno da Praça Cairu e fechará o acesso para quem desce a ladeira do Plano Inclinado, na Conquista, em direção à ponte e Princesa Isabel. A descida da ladeira será interditada entre a manhã de sábado (28) e a quinta-feira (2). O diretor de Trânsito, Gilson Nascimento, informa que 25 agentes estarão de prontidão em diversos pontos da cidade.

A Princesa Isabel será parcialmente fechada, entre os dias, no sentido sul, com intercalação de agentes. Os condutores que residem na localidade terão acesso à via após identificação. A Sutram salienta ainda que a Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Pontal, será completamente fechada e o acesso de veículos será pela Rua 13 de Maio. O perímetro recebe as obras do eixo sul de acesso à nova ponte.

Modo intermitente – Os semáforos da Lomanto Júnior e da entrada da Princesa Isabel (Av. Itabuna) funcionarão em modo intermitente (piscando amarelo). Motoristas que trafegarem por estas vias devem obedecer à velocidade permitida. Nesta semana, a Sutram iniciou o Projeto Verão, com o objetivo de sensibilizar e promover a educação no trânsito para os usuários das vias, sejam eles pedestres, ciclistas, motociclistas e condutores em geral.